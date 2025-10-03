Mersin'de 'Dünya Yürüyüş Günü' Etkinliği Yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği, 'Sağlığını erteleme, harekete geç' sloganıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, Orman İşletme Müdürlüğü önünden Sahil Yaşam Parkı'na kadar yürüdü.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi.
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca "Sağlığını erteleme, harekete geç" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Orman İşletme Müdürlüğü önünde toplanan katılımcılar, etkinlik kapsamında Sahil Yaşam Parkı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe kurum müdürlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.
