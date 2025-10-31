Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de bir futbol kulübü adına loca bileti satışıyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini bir spor kulübünün yöneticisi olarak tanıtan bazı şüphelilerin kulübe ait olduğu iddiasıyla loca satışı yaparak vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri 6 adres ve 2 konaklama işletmesine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada, 565 bin lira, bir miktar uyuşturucu, 24 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 harici disk ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.