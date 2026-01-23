Haberler

Mersin'de bakliyat firmasına silahlı saldırı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir bakliyat firmasına motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı, ancak iş yerine kurşunlar isabet etti. Soruşturma başlatıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bakliyat firmasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bakliyat firmasına, dün akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Yaralananın olmadığı ve iş yerine kurşunların isabet ettiği saldırıya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı! Uzmanlardan korkutan uyarı

DSÖ'nün en büyük bağışçısı gitti! Küresel sağlıkta alarm zilleri
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu