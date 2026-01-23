Mersin'de bakliyat firmasına silahlı saldırı düzenlendi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir bakliyat firmasına motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı, ancak iş yerine kurşunlar isabet etti. Soruşturma başlatıldı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bakliyat firmasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bakliyat firmasına, dün akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Yaralananın olmadığı ve iş yerine kurşunların isabet ettiği saldırıya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerinin, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel