Mersin'de Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi

Mersin'de Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan programda, ahiliğin hayat rehberi olduğunu söyledi.

Ecdattan miras kalan değerlerin el birliğiyle yaşatılması gerektiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Bu teşkilat, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan yolculuğunda hem mesleki hem de manevi pusulamız olmuştur. Gönül yıkmadan insan kazanmayı öğreten, bu mektebin mirası bugün de bize yol göstermeye devam ediyor. Çünkü Ahilik, sadece esnafa değil her meslek erbabına yol göstericidir."

Programda, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Toros, yılın ahisi seçilen oto bakım ustası Selami Ala'ya kaftanını giydirdi ve plaket verdi.

Toros'un "yılın ahi babası" seçildiği törende, yılın kalfası Esmihan Gündüz ve çırağı İbrahim Halil Elmascan da paketle ödüllendirildi.

Halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programın sonunda katılımcılara ahi pilavı ikram edildi.