Mersin'de 685 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'in Silifke ilçesinde yapılan operasyonda 685 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretip piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 685 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal