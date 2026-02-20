Haberler

Mersin'de 685 litre sahte içki ele geçirildi

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde yapılan operasyonda 685 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 685 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretip piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 685 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
