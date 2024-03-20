Mersin'de 10 Kilometrelik Sulama Suyu Projesine İlk Kazma Vuruldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde uzunluğu 10 kilometreyi bulacak sulama suyu projesinde ilk kazma vuruldu.

Gülnar Belediyesi tarafından Kuskan Mahallesi'nde sulama suyu projesinin temeli törenle atıldı.

Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, burada yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür ederek ve en kısa zamanda boruların döşenip suyun akacağını söyledi.

İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek ilk kazma vuruldu.