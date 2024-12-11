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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Sulama Tankeri Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Sulama Tankeri Desteği
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 130 üreticiye sulama tankeri desteği sağladı. Başkan Vahap Seçer, tarım ve hayvancılığın önemine değinerek, desteklerin devam edeceğini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince 130 üreticiye sulama tankeri desteği verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesindeki Atayurt Hal Kompleksi'nde düzenlenen dağıtım töreninde, tarım ve hayvancılığı önemsediklerini söyledi.

Sulama tankerlerinin üreticiler için önemini anlatan Seçer, desteklerin süreceğini belirtti.

Konuşmanın ardından konargöçer Yörüklerin ihtiyaçlarının karşılanması için alınan 3'er tonluk 130 sulama tankeri, üreticilere dağıtıldı.

Törene, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Silifke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gezer ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar da katıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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