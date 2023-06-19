Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere yardım eli uzatıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi depremzede vatandaşlar için dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşlara yardım etmek isteyen ve yardım almak isteyen insanları birizberaberiz.org platformu üzerinden buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla, yapılan bağışların depremzedelere ulaşmasını sağlıyor. İlçe ve kent merkezinde birçok noktada depremzedelerin konaklama ihtiyacını gideren Büyükşehir, bu kez site üzerinden toplanan bağışları, Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedelerle buluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası hem deprem bölgesinde bulunan hem de Mersin'e gelen birçok depremzedenin yaralarını saran Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşlara yardım eli uzatmak isteyen vatandaşları birizberaberiz.org etrafında topladı.

Nakdi yardım alabilmek ve yapabilmekle beraber, giysiden gıda yardımına, hijyen ve sağlık ürünlerinden oyuncak yardımına kadar pek çok alanda bağış yapılmasına ve alınmasına imkan sunan sitede, bağışçılar ve depremzedeler buluşturuluyor. Sitenin kurulduğu günden beri pek çok depremzedeye yardım elinin ulaşmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yapılan bağışları Akdeniz Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedelere dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem il sınırları içerisinde hem de deprem bölgelerinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini bunlardan bir tanesinin de 'Biriz Beraberiz Kampanyası' olduğuna dikkat çeken Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şubesi Müdürü Özlem Yaşar, "Bu kampanya kapsamında, il genelinde depremzedelere destek olmak isteyen hemşerilerimizden yardım toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. İl sınırları içerisinde misafir ettiğimiz ve il dışındaki deprem bölgelerine, yardımseverlerin veya bu dayanışmaya katkı sunmak isteyenlerin desteklerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu kampanya aracılığıyla belediyemiz bünyesinde topladığımız bağışları, Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu' muzda misafir ettiğimiz depremzedelere ulaştırıyoruz" dedi.

"BAĞIŞLAR BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Deprem sonrası Antakya merkezden Mersin'e gelen ve 4 aydır Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzede Gökben Çevikkol, "Depremin 3. gününden beri burada kalıyorum. 3 çocuğumla birlikte geldim. birizberaberiz.org ile gelen bağışlar bize çok yardımcı oluyor. Hijyenik malzemeler, havlular, kıyafetler, her şeyimiz var. Burada bize çok yardımcı oluyorlar. Her anlamda destek olup, hiçbir şeyi eksik etmiyorlar" diye konuştu.

Antakya'dan Mersin'e gelen ve üç aydır yurtta konaklayan bir diğer depremzede Elif Bahçeci de " Buraya gelmeden önce hamileydim ve yeni doğum yaptım. Büyükşehir Belediyesi bu süreçte yanımda olup, her şeyimi karşıladı. Aldığımız torbaların içerisinde diş macunundan, cımbıza kadar pek çok temizlik ürünü var. Hem Büyükşehir Belediyesin'den hem de yardımları yapan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Hatay Samandağ'da depremi yaşayan ve 10 Şubat'ta Mersin'e gelen depremzede Dilek Keleş ise "Geldiğimiz günden beri bizi kolluyorlar. Samandağ'da depremden sonra bize ilk yemeği veren Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu. İlk çorbamızı onlarla içtik. O yüzden Mersin'i görünce buraya gelmek istedik. Eğer bu yardımlar ve destekler olmasaydı, hem maddi hem de manevi olarak bu süreci zor atlatırdık" diye konuştu.