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Mersin Akdeniz ilçesinde park yenileme çalışmaları devam ediyor

8 Aralık 2023 14:45 Son Güncelleme: 14:46 Abone Ol

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki parklarda yenileme çalışmaları devam ediyor. Huzurkent Mahallesi Fatih Parkı'ndaki kamelya, oyun, oturma grupları ve spor aletleri yenilendi ve temizlik yapıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, parkın metruk halini düzenleyerek modern bir hale getirdiklerini belirtti.