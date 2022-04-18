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SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik olduİSTANBUL, (DHA)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

BAŞKAN: Sabri Çelik

ÜYELER: Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.

SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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