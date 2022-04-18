SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik olduİSTANBUL, (DHA)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
BAŞKAN: Sabri Çelik
ÜYELER: Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.