Tcmb'den Döviz ve Likidite Hamlesi: Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satışı Başlıyor, Haftalık Repo İhalelerine Ara

Güncelleme:
(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasında oynaklığın önlenmesi ve likiditenin dengelenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını açıkladı. Banka ayrıca, bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasının sağlıklı çalışmasının desteklenmesi, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla, Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağı bildirildi.

Öte yandan TCMB, Türk lirası likidite yönetimine ilişkin ayrı bir basın duyurusunda ise bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Kararın, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak alındığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
