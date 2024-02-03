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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Görevden Alındı

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Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alındı ve yerine Fatih Karahan atandı. Erkan, istifa ettiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Görevden affını isteyen Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alındı. Merkez Bankası Başkanlığı'na, mevcut Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu akşam X hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. Hafize Gaye Erkan, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'yla görevden alındı. Merkez Bankası Başkanlığı'na, mevcut Başkan Yardımcısı Fatih Karahan getirildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na (Guvernörlüğü'ne), 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanun'un 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Başkan (Guvernör) Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Fatih Karahan Kamu Ekonomi Güncel Haberler

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