Haberler

Edirne'de üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meriç ilçesinde, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe destekli kuru fasulye tohumu dağıtıldı. 35 çiftçiye 3 ton tohum verilerek 300 dekar alanda ekim yapılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde Kadıdondurma köyünde çiftçilere tohum temini gerçekleştirildi.

Programda, üreticilere yüzde 75 hibe destekli kuru fasulye tohumu dağıtıldı. 35 çiftçiye dağıtılan 3 ton tohum ile 300 dekar alanda ekim yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Törene, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Volkan Uygur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

