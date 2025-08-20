Meriç Okyay, Unvan Kemeri Sahibi Oldu

Meriç Okyay, Unvan Kemeri Sahibi Oldu
2023 Nallıhan Spor Kulübü MMA sporcusu Meriç Okyay, rakibi Emirhan Ceyhan'ı yenerek unvan kemerini kazandı. Nallıhan'da yapılan karşılama programında kulüp başkanı Mustafa Çetin, sporcuyu ve ekibini tebrik etti.

2023 Nallıhan Spor Kulübü karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Meriç Okyay, unvan kemeri sahibi oldu.

Çubuk'ta bir otelde düzenlenen organizasyonda rakibi Emirhan Ceyhan ile karşılaşan Okyay, maçı kazanarak unvan kemerini elde etti.

Nallıhan Millet Bahçesi'nde sporcu için yapılan karşılama programında konuşan 2023 Nallıhan Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çetin, "Öncelikle başarılı sporcumuzu, onu yetiştiren ailesini, antrenörümüz Metehan Gök hocamızı kutluyorum. Biz 2023 Nallıhan Spor Kulübü ailesi olarak ilk başta gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak, geleneklerine bağlı, edepli olmaları için eğitim veriyoruz. İçindeki başarılı sporculuk zaten kendiliğinden geliyor." diye konuştu.

