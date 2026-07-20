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Edirne'den kısa kısa

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Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek kadın girişimcilerle bir araya geldi ve üretime katkılarının önemini vurguladı.

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Odabaşı, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Balı ile birlikte Alibeyköy'de faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde incelemelerde bulundu.

Kooperatifte yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Odabaşı, kooperatif bünyesinde üretim yapan kadın girişimcilerle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında sohbet etti.

Odabaşı, kadın girişimcilerin üretime ve yöresel ekonomiye sunduğu katkının önemine dikkati çekerek, çalışmalarında başarı diledi.

Edirne'de imam hatip ortaokulu müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne'de imam hatip ortaokulu müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, imam hatip ortaokullarında yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda, okullarda yürütülen çalışmalar ele alınırken, eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik konular ile yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin planlamalar görüşüldü.

Alireisoğlu, okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uzunköprülü judoculardan Avrupa Kupası'nda derece

Uzunköprülü sporcular Ahmet Efe Öymen ve Metin Mustafa Şahin, Avrupa Kupası'nda derece elde etti.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Efe Öymen, +90 kilogram kategorisinde mücadele ettiği organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Metin Mustafa Şahin ise 81 kilogram kategorisinde Avrupa Kupası'nı beşinci sırada bitirdi.

Sporcular ile başarılarında emeği bulunan aileleri ve antrenörleri tebrik edilerek, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yeni başarılar elde etmeleri temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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