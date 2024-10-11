Üye Girişi
Haberler

Meriç Derneği'nden Kaymakam ve Belediye Başkanı'na Ziyaret

Meriç Derneği'nden Kaymakam ve Belediye Başkanı'na Ziyaret
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meriç Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, Kaymakam Fuat Sözer ve Belediye Başkanı Yunus Atay'ı ziyaret ederek ilçenin durumu ve projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Keşan'da ayrıca huzur toplantısı gerçekleştirildi ve başarılı sporcu Ahmet Tek tebrik edildi.

Meriç Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, Meriç Kaymakamı Fuat Sözer ve Belediye Başkanı Yunus Atay'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sözer ve Atay'ı makamında ziyaret eden dernek üyeleri ilçenin genel durumu, gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler, eğitim, göç sorunu, kurumlar arası iş birliği, sivil toplumun kamudaki yeri ve derneğin genel durumu konuları hakkında görüş belirtti.

Derneğin Başkanı Hasan Sivri, ilçenin kalkınması için yapılacak tüm projelere destek vereceklerini kaydetti.

Keşan'da huzur toplantısı yapıldı

Keşan ilçesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenimescit Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve daire amirleri, emniyet müdürlüğü ekipleri katıldı.

Yılmaz ve daire amirleri toplantıda asayiş, eğitim ve sağlık hizmetleri konuları hakkında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Özcan'dan Tek'e tebrik

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Gelibolu Maratonu'nda başarılı olan sporcu Ahmet Tek'i tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Tek'i makamında kabul etti.

Sporcuyu tebrik eden Özcan, spora ve spocuya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Tek de 30-34 yaş kategorisindeki birinciliğini Keşan'a armağan ettiğini ve çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel

Yerel Haberler Sivil Toplum Ahmet Tek Güncel Keşan Meriç Yaşam Spor

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Şubeleri sinek avlayan Köfteci Yusuf için harekete geçtiler
Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

Sahte mehdi müritleriyle birlikte gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir? EXXEN CANLI İZLE: Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (11 Ekim) hangi maçlar var? Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? 11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne? Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir? KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı 2024: KPSS gardiyanlik kaç puan 2024? BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.