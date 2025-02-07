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Mercedes Takım Patronu Wolff, Çin'in Formula 1 İçin Öneminden Bahsetti

Mercedes Takım Patronu Wolff, Çin'in Formula 1 İçin Öneminden Bahsetti
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Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, Çin'in motor sporları için kritik bir pazar olduğunu ve ülkedeki genç nüfusun Formula 1'in popülaritesini artırdığını belirtti. Shanghai Uluslararası Pisti'nin olanaklarını övdü ve Çin'deki etkinliklerde genç izleyicilerin ilgisinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

HERZOGENAURACH, 7 Şubat (Xinhua) -- Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, Çin'in Formula 1 için son derece önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Xinhua'ya özel demeç veren Wolff, takımın Çin'le bağlarının derinleşmesinden ve Çin'de motor sporlarına olan ilginin artmasından duyduğu heyecanı paylaşırken, Çin'le ve Shanghai Uluslararası Pisti'yle olan bağından övgüyle bahsetti.

Wolff, "Pist en son teknoloji ürünü ve tesisler birinci sınıf kalitede. Shanghai harika bir şehir ve ne zaman bu şehri ziyaret etsek olumlu hislerle doluyoruz" dedi.

Son yıllarda Çin'in Formule 1 ile olan ilişkisindeki önemli değişime de dikkat çeken Wolff, "Formula 1, bir zamanlar ülkede az ilgi gören bir spor iken, son yıllarda popülaritesi arttı" ifadelerini kullandı.

Bu değişimin büyük ölçüde ülkedeki genç bir nüfusla bağlantılı olduğunu kaydeden Wolff, bu durumun ülkedeki motor sporlarının geleceği için iyiye işaret olduğunu belirtti.

24 Grands Prix'nin düzenleneceği 2025 F1 sezonu, 16 Mart'ta Melbourne'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. Shanghai'da gerçekleştirilecek Çin Grand Prix'si 23 Mart'ta sezonun ikinci durağı olacak ve sezonun ilk F1 Sprint etkinliği ile yalnızca kadınlara özel F1 Academy serisinin açılış turuna da ev sahipliği yapacak.

Wolff, "Sprint yarışının olması hem cumartesi hem de pazar günü yarışların olması anlamına geliyor. Bu da yerel seyirciler ve genç izleyiciler için heyecan verici. Çin'deki taraftarlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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