Memur-Sen Zam Talebini Açıklıyor

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarına yüzde 15 zamma ek olarak yüzde 10 refah payı talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, kamu görevlilerinin vergi oranlarının sabitlenmesi ve toplu sözleşme düzeninde değişim yapılması çağrısında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025'in ilk 6 ayı için memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı istediklerini bildirdi.

Memur-Sen üyeleri, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Yalçın, burada yaptığı açıklamada, sabit gelirlilerin kira, elektrik, doğal gaz ve gıda gibi zorunlu harcamalarındaki fiyat artışının, açıklanan enflasyonla uyuşmadığını söyledi.

Memur ve memur emeklilerinin, kayıplarının telafi edilmesini istediğini belirten Yalçın, "Türkiye büyürken, güçlenirken, bu kadar büyük işler başarırken kamu görevlilerimizi mağdur konumuna düşürmeyin." diye konuştu.

Ali Yalçın, 2025'in ilk 6 ayı için memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı istediklerini bildirdi.

Kamu görevlilerinin vergi oranlarının yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, yürürlükteki toplu sözleşme kanununun çözüm üretmekten uzak olduğunu, kanunun değişmesini istediklerini belirtti.

Yalçın, "Değişimden ve dönüşümden korkulmamalı, adil toplu sözleşme düzeninin önü açılmalıdır." dedi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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