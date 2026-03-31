Türk Büro-Sen, İlave Ek Ödeme Davasını Anayasa Mahkemesi'ne Taşıyor

Bölge İdare Mahkemesi, memur emeklileri için ek ödeme talebiyle açılan davayı reddetti. Türk Büro-Sen, karara muhalefet şerhi koyarak Anayasa Mahkemesi'ne gitme kararı aldı.

(ANKARA) - Memur emekli maaşlarına ilave ek ödemenin yansıtılması talebiyle açılan dava, Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi; Türk Büro-Sen karara muhalefet şerhi koyarak davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi.

Türk Büro-Sen, memur emeklilerine ilave ek ödemenin maaşlarına yansıtılması amacıyla açtığı davanın Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf) tarafından ikiye bir oyla reddedildiğini açıkladı.

Sendika, karara muhalefet şerhi koyan hakimin karşı oy ve gerekçesini memur emeklileri adına değerli bulduklarını belirterek, Anayasa'nın 10. ve 60. maddelerine aykırı gördükleri bu kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.

Türk Büro-Sen, ilave ek ödemenin memur emekli maaşlarına yansıtılması için tüm yasal ve meşru yolları kullanacaklarını vurguladı ve sürecin başarıyla sonuçlanması için mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA
