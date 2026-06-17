Haberler

Bes-Ar: Dört Kişilik Bir Memur Ailesinin Haziran 2026'daki Açlık Sınırı 48 Bin 43 Lira Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BES-AR, dört kişilik memur ailesi için sağlıklı beslenme maliyetinin 48 bin 43 lira, yoksulluk sınırının ise 119 bin 344 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı belirtildi.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), dört kişilik memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Haziran 2026 için 48 bin 43 lira, yoksulluk sınırının ise 119 bin 344 olduğunu açıkladı.

BES-AR, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. BES-AR'ın gıda madde fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Haziran 2026 için 48 bin 43 lira olarak açıklanırken bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 77 bin 197 lira oldu.

Gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan ve "yoksulluk sınırı" olarak ifade edilen rakam ise 119 bin 344 lira hesaplandı.

BES-AR tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026 yılında da 28 bin 075 lira alan asgari ücretli, 48 bin 619 lira olan açlık sınırının yüzde 73,18 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1620 lirayı geçti. 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de 6.3 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Deprem 6.3 büyüklüğünde, bilanço ise hayli şaşırtıcı
Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı

Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı
Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı

Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı
Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

Sakın “Gencim” demeyin! Artık her yaşı tehdit ediyor
Erzurum'da 'baykuş kelebek' görüntülendi

Erzurum'da görüntülendi
Yeni liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyükleri

Yeni liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en büyükleri
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış