Melissa Kasırgası Jamaika'da Ekonomik Yıkıma Yol Açtı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Melissa Kasırgası'nın Jamaika'da GSYİH'nın yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen büyük hasara neden olduğunu açıkladı. 32 kişi hayatını kaybetti, 1,5 milyon kişi etkilendi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Melissa Kasırgası'nın Jamaika'da neden olduğu hasarın ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 30'una karşılık geldiğini açıkladı.

BM Kalkınma Programı'nın Bahamalar, Belize, Bermuda, Cayman Adaları, Jamaika ve Turks ve Caicos Adaları'ndan sorumlu temsilcisi Kishan Khoday perşembe günü video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, "İlk tahminlere göre meydana gelen hasarın Jamaika'nın GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor ve bu sayının artması bekleniyor" dedi.

Khoday, geçen hafta meydana gelen yıkıcı 5. kategori kasırganın ardından ülkenin batısında yaklaşık 5 milyon metrik ton enkaz oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, kasırga nedeniyle Jamaika'da 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin kasırgadan etkilendiğini bildirdi.

BM Kalkınma Programı'nın, müdahale ve kurtarma çabalarını desteklemek üzere temel değerlendirme çalışmalarına yardımcı olmak ve ulusal ortaklara erken destek sağlamak amacıyla başlangıçta 400.000 ABD doları tahsis ettiğini kaydeden Haq, BM Dünya Gıda Programı'nın ise 6.000'den fazla haneye bir haftaya kadar destek sağlamak için Barbados'tan gıda nakliyesi yaptığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
