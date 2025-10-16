Melikgazi'de 3 bin 850 metre yeni yol yapım çalışması

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi Maççalısı Küme Evler'de ve Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta toplam 4000 ton asfalt kullanarak 3 bin 850 metre uzunluğunda yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 58 mahallesiyle 600 bin nüfusuyla büyük bir ilçe olan Melikgazi'de her alanda hizmet gösteriyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ulaşım ağını genişletmeye devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Rahat ve konforlu yollarla vatandaşlarımıza hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Melikgazi'mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda her alanda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ulaşım da önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta 1350 metre, Mimarsinan Mahallesi Maççalısı Küme Evler'de ise 2 bin 500 metre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Büyük çoğunluğu müstakil evlerden oluşan bu iki mahallemizi yeni yollarla buluşturuyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."