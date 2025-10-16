Haberler

Melikgazi'de 3 bin 850 metre yeni yol yapım çalışması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi'nde toplam 4000 ton asfalt kullanarak 3 bin 850 metre uzunluğunda yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Palancıoğlu, ulaşım ağını genişletmeye yönelik hizmetlerin önemine değindi.

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi Maççalısı Küme Evler'de ve Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta toplam 4000 ton asfalt kullanarak 3 bin 850 metre uzunluğunda yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 58 mahallesiyle 600 bin nüfusuyla büyük bir ilçe olan Melikgazi'de her alanda hizmet gösteriyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ulaşım ağını genişletmeye devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Rahat ve konforlu yollarla vatandaşlarımıza hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Melikgazi'mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda her alanda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ulaşım da önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta 1350 metre, Mimarsinan Mahallesi Maççalısı Küme Evler'de ise 2 bin 500 metre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Büyük çoğunluğu müstakil evlerden oluşan bu iki mahallemizi yeni yollarla buluşturuyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.