Melikgazi Belediyesi, enerji yönetim sistemiyle enerji verimliliği ve tasarruf sağlıyor

Melikgazi Belediyesi, TS EN ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında, üçüncü yılında gerçekleştirilen denetimi, sıfır uygunsuzlukla tamamladı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, enerji yönetiminin belediyecilik hizmetlerinde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Bu yılki denetimin de başarıyla tamamlandığını anlatan Palancıoğlu, bu sonucun Melikgazi Belediyesinin enerji yönetimini sistematik, disiplinli ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla ele aldığının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Enerji yönetiminin önemine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği alanında 2022 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalar, yalnızca belge almakla sınırlı kalmayıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kamu binalarında hayata geçirilen enerji tasarrufu ve verimlilik hedefleriyle tam uyumlu şekilde, enerji yönetim sistemi kapsamında elektrik, doğal gaz ve akaryakıt gibi enerji kaynaklarında toplam 928 bin 760 kilovatsaat (kWh) enerji verimliliği kazanımı elde edilmesini sağlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda toplamda yüzde 37,5 oranında enerji kazanım potansiyeli ortaya konulmuştur. Enerji tüketimlerini izleyen, analiz eden ve veriye dayalı kararlar alan bir belediye olarak kaynaklarımızı daha etkin kullanıyor, enerji maliyetlerimizi azaltıyor ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarının düşürülmesine katkı sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği projelerini birlikte değerlendiriyor, belediyemizin enerji ihtiyacını mümkün olan en yüksek oranda çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz."

Palancıoğlu, yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 5 milyon 750 bin lira tutarında enerji tasarrufu sağlandığını belirterek, emeği geçen Bilgi İşlem Müdürlüğü başta olmak üzere Enerji Yönetim Birimine teşekkür etti.