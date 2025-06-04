Melikgazi Belediyesi Bayram Denetimlerini Artırdı

Melikgazi Belediyesi Bayram Denetimlerini Artırdı
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Kurban Bayramı öncesi Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak için kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu denetimlerin bayram boyunca devam edeceğini açıkladı.

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların bayramı sağlık, huzur ve güven içinde geçirmesi için denetimlerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelindeki denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve bayram boyunca da devam edeceğini ifade etti.

Vatandaşların sağlığının ve gıda güvenliğinin önem arz ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi zabıtamız yıl boyunca sürekli denetimlerini zaten yapıyor ama bayramlar gibi özel günler için denetimlerimizi daha da artırdık. Hemşehrilerimizin haklarını korumayı amaçlayan zabıta ekiplerimiz, bayram öncesi yoğunluk yaşanan baharatçı, tatlıcı, market, kuruyemişçi, kasap ve pastane gibi iş yerlerinde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında işletmelerde hijyen koşulları, gramaj, tartı doğruluğu, kasa ve raf fiyat uyumu, sağlık kurallarına uygunluk ile satılan ürünlerdeki son kullanım tarihi tek tek inceleniyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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