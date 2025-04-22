Meksika ve ABD Gümrük Vergileri Konusunda Anlaşma Sağlayamadı

MEKSİKO, 22 Nisan (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, geçen hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile çelik, alüminyum ve otomobillere yönelik gümrük vergilerine karşı argümanlar sunduğunu, ancak herhangi bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Sheinbaum, pazartesi günü Ulusal Saray'daki olağan sabah basın toplantısında, "Çelik, alüminyum ve otomotiv ürünlerine yönelik gümrük vergileri konusunu ele alıyoruz. Bir anlaşmaya varamadık ama ithalat vergilerinin yürürlüğe girmesini önlemek için argümanlar sunuyoruz" dedi.

Sheinbaum, "Çelik ve alüminyum konusunda açık verenin biz olduğumuzu belirtiyoruz; yani ABD Meksika'ya, Meksika'nın ABD'ye ihraç ettiğinden daha fazla çelik ve alüminyum ihraç ediyor" ifadelerini kullandı.

Meksika'nın gümrük vergileri konusunu ele almada izleyebileceği iki yol bulunduğunu kaydeden Sheinbaum, bunları ABD-Meksika-Kanada serbest ticaret anlaşması ve ticaret konularında eşit muamele sağlamayı amaçlayan "En Çok Kayrılan Ülke" maddesiyle ilgili Dünya Ticaret Örgütü kuralları olarak sıraladı.

Sheinbaum, Meksika Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alicia Barcenas'ın "Meksika'nın sınırda yer alan Tijuana kentinden atık suların Pasifik Okyanusu'na dökülmesi konusunu" ABD Çevre Koruma Ajansı yetkilileriyle görüşmek üzere San Diego'ya gittiğini de belirtti.