Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a Küba uyarısı: "Büyük bir insani krizi tetikleyebilir"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol satan ülkelere tarife uygulanmasına yönelik kararname imzalamasına ilişkin, "Büyük bir insani krizi tetikleyebilir" uyarısında bulundu.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Sheinbaum, Trump'ın Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yönelik tarife uygulanmasına ilişkin kararına değindi.

Sheinbaum, (Küba'ya petrol ambargosu) "Büyük bir insani krizi tetikleyebilir. Yakıt eksikliği hastaneleri ve temel hizmetleri doğrudan etkiliyor. Bu durum diyalog ve uluslararası hukuka saygı yoluyla önlenmesi gereken bir tablodur." ifadesini kullandı.

Meksika'nın bir süredir Küba'nın ana ham petrol tedarikçisi olduğunu vurgulayan Sheinbaum, Meksika'nın söz konusu tarifelere maruz kalmaması için ülkesinin Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile diyalog kurması için talimat verdiğini belirtti.

Sheinbaum, Küba'ya petrol gönderilmesinin Meksika'nın egemenlik kararı olduğunu dile getirerek, "Diplomatik yolları ve farklı destek biçimlerini bulmak istiyoruz. Meksika'yı riske atmadan bir çıkış yolu bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump başkanlık kararnamesini imzalamıştı

Trump, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelere yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 11 Ocak'taki paylaşımında da Venezuela'dan Küba'ya "petrol ya da para gitmeyeceğini" belirterek, Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapmaları" çağrısında bulunmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, 22 Ocak'taki açıklamasında, ABD'nin abluka uyguladığı Küba'ya petrol göndermeye devam edeceklerini söylemişti.

Meksika'nın dış politikasının kardeşlik ilkelerine dayandığını ifade eden Sheinbaum, "Bu, halkın aleyhine değil, çünkü gönderilen miktar gerçekten çok az. Üretilenin çok küçük bir kısmı gönderiliyor ama bu, dayanışma amaçlı bir destektir." diye konuşmuştu.