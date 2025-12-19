Haberler

Meksika Devlet Başkanı: ABD'de Kayıtsız Göçmenlerin Suçlu Muamelesi Görmesini Kınıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de göçmenlerin suçlu muamelesi görmesini insanlık dışı olarak değerlendirdi. Sheinbaum, göçü azaltmanın yolunun ülkelerine yatırım yapmak ve insanlara yardım etmek olduğunu vurguladı.

MEKSİKO, 19 Aralık (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de kayıtsız göçmenlerin sürekli olarak "suçlu muamelesi görmesine" şiddetle karşı çıktığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba gecesi ulusal sesleniş konuşmasında göçmenlere yönelik sert açıklamalarına karşılık veren Sheinbaum, "Göçmenleri suçlu muamelesi yapmak sadece insanlık dışı bir davranış değil, aynı zamanda farklı sorunlara da yol açan bir uygulama" dedi.

Sheinbaum perşembe günkü basın toplantısında, "Göçü azaltmanın en iyi yolunun ülkelere yatırım yapmak, insanlara yardım etmek ve onları korumak, yoksulluk ve eşitsizliği önlemek olduğunu her zaman savunduk. Çünkü insanlar kendi istekleriyle göç etmezler" dedi.

Perşembe günü aynı zamanda Uluslararası Göçmenler Günü olması nedeniyle Sheinbaum, "göçmenleri suçlu ilan eden eylemlere asla katılmayacaklarını" da yineledi.

ABD-Meksika sınırının dünyanın en tehlikeli sınırlarından biri olarak gösterilmesini de karşı çıkan Sheinbaum, sınırın en yoğun geçiş noktalarından biri olduğunu ve milyonlarca aracın iş, eğitim ve sağlık gibi gerekçelerle bu sınırı kullandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title