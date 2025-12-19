Meksika Devlet Başkanı: ABD'de Kayıtsız Göçmenlerin Suçlu Muamelesi Görmesini Kınıyoruz

MEKSİKO, 19 Aralık (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de kayıtsız göçmenlerin sürekli olarak "suçlu muamelesi görmesine" şiddetle karşı çıktığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba gecesi ulusal sesleniş konuşmasında göçmenlere yönelik sert açıklamalarına karşılık veren Sheinbaum, "Göçmenleri suçlu muamelesi yapmak sadece insanlık dışı bir davranış değil, aynı zamanda farklı sorunlara da yol açan bir uygulama" dedi.

Sheinbaum perşembe günkü basın toplantısında, "Göçü azaltmanın en iyi yolunun ülkelere yatırım yapmak, insanlara yardım etmek ve onları korumak, yoksulluk ve eşitsizliği önlemek olduğunu her zaman savunduk. Çünkü insanlar kendi istekleriyle göç etmezler" dedi.

Perşembe günü aynı zamanda Uluslararası Göçmenler Günü olması nedeniyle Sheinbaum, "göçmenleri suçlu ilan eden eylemlere asla katılmayacaklarını" da yineledi.

ABD-Meksika sınırının dünyanın en tehlikeli sınırlarından biri olarak gösterilmesini de karşı çıkan Sheinbaum, sınırın en yoğun geçiş noktalarından biri olduğunu ve milyonlarca aracın iş, eğitim ve sağlık gibi gerekçelerle bu sınırı kullandığını ifade etti.