Meksika'da Ölüler Günü İçin Kadife Çiçeği Hasadı Başladı
Meksiko'da 21 Ekim 2025 tarihinde kadife çiçekleri hasat edilmeye başlandı. Ölüler Günü festivali için hazırlıklar sürerken, çiçekler sokakları, evleri ve mezarlıkları süsleyecek.
MEKSİKO, 24 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da kadife çiçeği toplayan bir çiftçi, 21 Ekim 2025.
Meksika'da her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde düzenlenen Ölüler Günü festivali kapsamında kadife çiçekleri tarlalardan hasat edilerek pazarlara getiriliyor. Daha sonra bu çiçekler ülke çapındaki sokakları, evleri ve mezarlıkları süslüyor. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel