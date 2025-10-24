Meksika'da Ölüler Günü İçin Kadife Çiçeği Hasadı Başladı

MEKSİKO, 24 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da kadife çiçeği toplayan bir çiftçi, 21 Ekim 2025.

Meksika'da her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde düzenlenen Ölüler Günü festivali kapsamında kadife çiçekleri tarlalardan hasat edilerek pazarlara getiriliyor. Daha sonra bu çiçekler ülke çapındaki sokakları, evleri ve mezarlıkları süslüyor. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)