Cari Açık 32,9 Milyar Dolar Oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın ocak ayında 32,9 milyar dolar olduğunu belirterek, "Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehemt Şimşek, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yıllık cari açık ocak ayında 32,9 milyar dolar oldu. Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz. Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı 2025'te yüzde 32,6'ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
