MEB ve KGF'den Genç Girişimcilere Destek Protokolü

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu, mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının girişimcilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalıyor. Protokol, gençlerin kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilmeleri için 3,75 milyar TL bütçe ayrılmasını öngörüyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanacak protokol ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmaları ve mezuniyet alanlarında istihdam edilmeleri teşvik edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; MEB ile KGF, genç istihdamını desteklemek amacıyla iş birliğine gidiyor. Bakanlık ile KGF arasında, genç istihdamını ve üretim kapasitesini artırmak için iş birliği protokolü imzalanacak. 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü' kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan gençlerin kendi işlerini kurmaları ve KOBİ'ler bünyesinde mezun oldukları alanda istihdam edilmelerini desteklemek üzere elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşılması amaçlanıyor. Protokol ile mezunların kurduğu ve mezunları istihdam eden KOBİ'lere kullandırılacak kredilere yönelik kefalet mekanizması oluşturulması öngörülüyor. Bilişim sistemlerinde kurulacak kayıtlı ağ servisi üzerinden bilgi aktarımını da içeren iş birliği protokolü doğrultusunda, sağlanacak desteklere ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürütülecek.

3,75 MİLYAR LİRA BÜTÇE

Protokol çerçevesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olup kendi alanında iş kuran girişimcilerin ve mezunları alanında istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimine destek olmak için KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon TL bütçe ayrılması öngörülüyor. Genç girişimciliğin desteklenmesine yönelik iş birliği ile mesleki eğitim-istihdam bağını güçlendiren, üretim ve istihdama doğrudan katkı sağlayan önemli bir katma değer sunulması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
