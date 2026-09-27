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MEB Bakanı Tekin, Bağcılar'daki Göztepe Spor Kompleksi'nde sporcularla sohbet etti

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MEB Bakanı Tekin, Bağcılar'daki Göztepe Spor Kompleksi'nde sporcularla sohbet etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar'daki Göztepe Spor Kompleksi'ni ziyaret ederek sporcularla sohbet etti. Tekin, tesiste incelemelerde bulunup Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'dan bilgi aldı, çocuklar ve gençlerle fotoğraf çektirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Bağcılar'da bulunan Göztepe Spor Kompleksi'ni ziyaret etti. Sporcularla sohbet eden Bakan Tekin kompleksle ilgili yetkililerden bilgi de aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar'da Göztepe Spor Kompleksi'ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tekin'e Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Mikail Çakır eşlik etti. Bakan Tekin ziyaret kapsamında Göztepe Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunarak tesis hakkında Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'dan bilgi aldı.Burada sporcularla sohbet eden Bakan Tekin ziyaret sonunda çocuklar ve gençlerle fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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