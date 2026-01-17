MEB, ölçme ve değerlendirmenin verimliliği için yatırım hedeflerini büyüttü

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ölçme ve değerlendirme kapasitesinde verimliliğin artırılması için 2026'da 253 milyon 200 bin liralık yeni yatırım yapılması hedefleniyor.

AA muhabirinin "2026 Yılı Yatırım Programı"ndan derlediği bilgilere göre, bütçeden bu yıl eğitime 252 milyar 536 milyon 942 bin liralık yatırım yapılması öngörülüyor.

MEB'in de kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde tüm bireylerin nitelikli eğitime ve hayat boyu öğrenme imkanlarına eşit şartlarda erişimini sağlamak, akademik, sosyal ve mesleki becerilerini uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek ve milli, manevi, ahlaki, insani ile toplumsal değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmek amacıyla yürüttüğü eğitim yatırımlarına 160,5 milyar lira ödenek ayrıldı.

Bu kapsamda Bakanlığın eğitimde birçok alanda yapacağı yatırımların yanı sıra, ölçme ve değerlendirme çalışmalarına yönelik geçen yıl 211 milyon lira olarak hedeflenen yatırım tutarı, bu yıl verimliliği daha da artırmak amacıyla 253 milyon 200 bin liraya yükseldi.

Geçen yıl Bakanlıkça kademeli olarak hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla örtüşen, alana ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilip uygulanması önem kazandı.

Türkçede okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini uluslararası standartlarda ölçmek için geliştirilen ve ilki 2019'da uygulanan "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı", ölçme değerlendirme uygulamalarında çatı mevzuat olan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda konu soru dağılım tabloları, ortak sınav haftası, ortak sınavlar, geliştirici değerlendirme ve sınavlarda açık uçlu sorular gibi birçok yenilik getirilmesi ve yeni müfredatla "öğrenci merkezli" ve "beceri odaklı" yaklaşım benimsenerek, ölçme ve değerlendirmede köklü değişikliklere gidilmesi bu alanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

e-Sınav merkezlerine 126 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor

"2026 Yılı Yatırım Programı"na göre MEB'in bu yıl ölçme değerlendirme uygulamalarını izleme, araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımlarına 79 milyon 200 bin lira ayrıldı.

Öğrencilerin okullarda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim verme amacıyla yapılan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması için Bakanlık bu yıl 48 milyon lira harcamayı öngörüyor.

Ayrıca MEB, bu yıl e-Sınav merkezlerinin altyapı kapasitesini güçlendirmek için de 81 ilde 126 milyon lira yatırım yapmayı planlıyor.