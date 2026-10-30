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Mayang ilçesi, 40,74 kilometrelik rekor denemesinde 250 bin turisti ağırladı

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Mayang ilçesi, 40,74 kilometrelik rekor denemesinde 250 bin turisti ağırladı
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Çin'in Hunan eyaletindeki Mayang ilçesi, Zhang Xue'nin rekor denemesini izlemek isteyen 250 bin turisti ağırladı. 39 yaşındaki motosikletçi, modifiye motosikletiyle Jinjiang Nehri'nde 40,74 kilometre katederek Guinness tarafından açık suda en uzun mesafe rekoruyla tescillendi.

CHANGSHA, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinde 274.000 nüfusa sahip Mayang ilçesi, Zhang Xue'nin rekor denemesine tanıklık etmek isteyen 250.000 turisti ağırladı.

17 yıldır su üzerinde motosiklet kullanma konusunda kendini geliştiren Zhang, pazar günü modifiye edilmiş motosikletiyle Jinjiang Nehri'ni geçti.

39 yaşındaki motosikletçi, nehir yüzeyinde 40,74 kilometre katetti. Üst üste yedi kez U dönüşünün gerçekleştirildiği sürüş, Guinness Dünya Rekorları tarafından "modifiye edilmiş bir motosikletle açık suda katedilen en uzun mesafe" olarak tescillendi.

Kaynak: Xinhua
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