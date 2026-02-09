Haberler

"Mavi Yeşil Batman Projesi"nin 2. etabı tanıtıldı

'Mavi Yeşil Batman Projesi'nin 2. etabı tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da, "Mavi Yeşil Batman Projesi"nin 2. etabı düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Batman'da, "Mavi Yeşil Batman Projesi"nin 2. etabı düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Belediyesi ek hizmet binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, projenin kentin vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi.

Proje tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kent parklarından birinin Batman'a kazandırılacağını ifade eden Canalp, projenin birinci etabının büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiğini, bugün itibarıyla ikinci etabına başlanıldığını, üçüncü ve dördüncü etaplarına ilişkin çalışmaların da eş zamanlı olarak sürdüğünü, yürüyüş yolları ve ağaçlandırma çalışmalarının tamamının ihale edildiğini kaydetti.

Canalap, çalışmayla Batman Çayı boyunca yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüş ve rekreasyon alanlarının oluşturulacağını dile getirerek, proje sayesinde vatandaşların doğayla iç içe sosyal alanlara kavuşacağını vurguladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da ilde hayata geçirilen projelerin kente değer kattığını işaret etti.

Söz konusu projenin Batman Çayı Islah Projesi ile entegre bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Nasıroğlu, çayın yalnızca bir su hattı değil, kente sosyal, çevresel ve ekonomik olarak katkı sunan bir değer haline getirildiğini ifade etti.

"Her metrekaresi Batman için bir kazanım olacak bu projeyle, atıl alanlar yeniden şehrin hizmetine sunuluyor." diyen Nasıroğlu, Türkiye'nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kalkınma süreci yaşadığını, Batman'ın da bu süreçte hızlı bir gelişim gösterdiğini, huzur ve kardeşlik ortamında örnek bir şehir olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı

CHP'den istifa eden Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı