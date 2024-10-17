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MATSO ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Geleceğin İşgücü Projesi

MATSO ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Geleceğin İşgücü Projesi
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında 'MATSO Geleceğin İşgücü Projesi' protokolü imzaladı. Proje ile meslek liselerinin eğitim kalitesi artırılarak, iş gücü piyasasına daha donanımlı bireyler kazandırılması hedefleniyor.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında "MATSO Geleceğin İşgücü Projesi" protokolü imzalandı.

MATSO binasında gerçekleştirilen imza protokolünde konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin önemini vurgulayarak meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu söyledi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde eskisi kadar teknik eleman yetişmediğini belirten Güngör, "Son yıllarda teknik personel bulma konusunda sorunlar yaşıyoruz. MATSO olarak paydaşlarımızla birlikte bu projeyi hayata geçirerek kentimizde yetişen teknik personel sıkıntısına bir nebzede olsa çözüm olmaya çalışıyoruz. Proje ile öğrencilerimizin mesleki eğitimlerini destekleyerek, iş gücü piyasasına daha donanımlı bireyler kazandırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Manavgat Milli Eğitim Müdür Vekili Cavit Sevim ise bu yıl ilk defa meslek liselerine olan ilginin arttığını ve daha fazla öğrenci tarafından tercih edildiği kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol, MATSO Başkanı Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sevim ile Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şenay Günay tarafından imzalandı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel

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