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MATSO'da yapılan seçimde Önem Gök, başkanlık yarışını 22 oyla kazandı

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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Önem Gök seçildi. 41 meclis üyesinin 22'sinin oyunu alan Gök, mavi listenin adayı Seydi Tahsin Güngör'ü geride bırakarak Manavgat ekonomisini ileriye taşımak için ortak akılla çalışacaklarını söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök oldu.

MATSO binasında yapılan seçimlerde kırmızı listenin adayı Önem Gök ile mavi listenin adayı Seydi Tahsin Güngör yarıştı.

Seçimlerde 41 meclis üyesinin 22'sinin oyunu alan Önem Gök, MATSO'nun yeni başkanı oldu.

Gök, seçimlerin demokratik bir olgunluk içerisinde tamamlandığını belirtti.

İş dünyası ve oda üyelerine teşekkür eden Gök, Manavgat ekonomisini daha ileriye taşımak için meclis üyeleriyle ortak akılla çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
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