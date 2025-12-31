Haberler

MASTOB Başkanı Süral'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda turizmin ekosistemini vurgulayarak, sürdürülebilir turizmi güçlendirmek ve marka değerini artırmak amacıyla ortak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Süral, mesajında, turizmin sadece otellerden ibaret olmadığını, esnaftan çiftçiye kadar geniş bir ekosistemin ortak emeğiyle büyüdüğünü belirtti.

Yeni yılda kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini aktaran Süral, bu yılki özverili çalışmaları için sektör paydaşlarına teşekkür etti.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Süral, "Yeni yılda hedefimiz, kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilir turizmi güçlendirmek, marka değerimizi artırmak ve Manavgat'ı dört mevsim cazibe merkezi haline getirmektir. 2026'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve başarı getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda

Transferde sıcak gelişme: Fenerbahçe'den iki yıldız birden
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda

Transferde sıcak gelişme: Fenerbahçe'den iki yıldız birden
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Süper Lig'de hoca değişim rekoru kırıldı

Süper Lig o konuda dünyanın en iyisi