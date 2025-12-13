MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yönetmelikte yapılan yeni düzenlemenin sektördeki suistimalleri önleyeceğini bildirdi.

Süral, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan ve ruhsat sürecinde asıl yetkili idarelerin iki ay içinde belgeyi vermemesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına doğrudan ruhsat düzenleme yetkisi tanıyan yönetmelik değişikliğini değerlendirdi.

İş yeri açma ruhsatının işletmeler için en önemli belge olduğunu vurgulayan Süral, belediyelerin keyfi uygulamaları, iş yoğunluğu veya çeşitli sebeplerle süreci geciktirmesi durumunda artık bakanlığın devreye girebileceğini anımsattı.

Bakanlığın il müdürlükleri aracılığıyla belediyelerden 15 gün içinde gerekçeli görüş isteyeceğini ve haklılık durumunda ruhsatı resen verebileceğini aktaran Süral, uygulamanın yatırımcılar için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Süral, turizm sektörünün taleplerine duyarsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'a teşekkür etti.