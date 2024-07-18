Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem: UKOME, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kuracak

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "UKOME, bütün ilgili bakanlıklara, devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde, bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacak." dedi.

Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İBB Bakırköy Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen alt komisyon toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

Öktem, "Taksiciler toplantıyı terk etmek için kalktı ve üstümüze yürümeye çalıştı. Karar çok net. UKOME, bütün ilgili bakanlıklara, devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde, bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacak. Bu komisyonda çalışma yapılacak ve sonrasında UKOME'ye oylama için gelecek." diye konuştu.

İstanbul'un kendileriyle olduğunu söyleyen Öktem, şunları kaydetti:

"Kazanacağız demiştik, kazanıyoruz. İstanbul bizimle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da destek bekliyoruz. Bu konunun geçmesi için devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz çünkü kazanacağımızı biliyoruz. 178 bin kişilik devasa bir aileyiz, bu da 178 bin tencere demek. 178 bin insanın karnının doyması demek. Bu dünyanın her tarafında var, Türkiye'de de olacak engellenemez."

Öktem, güneşin altında kendisinin toplantıdan çıkmasını bekleyen yüzlerce Martı sürücüsüne teşekkür ederek, "Haydi arkadaşlar, direksiyonlarımızın başına." dedi.

Konuşmanın ardından İBB Binası önünde slogan atan kalabalık dağıldı.