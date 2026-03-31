Haberler

Marmaris Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi'nde imar ile ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edililen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı personelin otel, restoran ve işletmelerin yeni iskan ile ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıp, maddi menfaat temin ettikleri iddiaları araştırıldı. Belediye içerisindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirip çıkar sağladıkları da öne sürüldü. Yürütülen soruşturmada 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Belirlenen şüphelilerin evleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerinde eş zamanlı arama kararı çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki ekiplerin aramalarda, yüklü miktarda para ve döviz ele geçirildi. Öte yandan, T.D.'nin rüşvet alırken suçüstü yakalanması ve şüphelilerin evlerindeki aramaların polis ekipleri tarafından görüntülenip, kayıt altına alındığı belirtildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, dün hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç. ve T.D. tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

