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Marmara Forum AVM'ye yönelik satış iddiaları yalanlandı

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İstanbul Bakırköy'deki Marmara Forum AVM'nin satılacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında da çıkan haberlere yanıt veren şirket avukatı "Geldiğimiz aşamada satışa yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Bakırköy'deki Marmara Forum AVM'ye yönelik çıkan "satış" iddiaları kamuoyunda büyük ses getirirken, şirket avukatı tarafından yalanlandı.

135 bin kiralanabilir alanın olduğu ve 300 mağazaya ev sahipliği yapan Marmara Forum AVM'ye ilişkin açıklama yapan şirket avukatı İsmail Serkan Yelgin, "İnternet haber siteleri ve çeşitli platformlarda Marmara Forum AVM'nin satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamakta olup gelinen aşamada ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Hukuki süreç devam ediyor. Marmara Forum AVM'nin hakim hissedarı halen Gezer Ailesi. Şu aşamada ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yok" diye konuştu.

ORTALIK YAPISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bankalarla yapılan borç tasfiyesi süreci tamamlanmadan ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağına vurgu yapan Avukat Yelgin "Şirketlerin halihazırdaki ortaklık yapısı ile borç tasfiyelerini gerçekleştirecek durumda" ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Avukat Yelgin açıklamanın devamında hukuki sürece bağlı kalınarak şirketin sermaye yapısının çok daha güçlü bir hale getirildiğini belirterek, "Şirketin ortaklık yapısında değişikliğe gidildiğine dair yapılan asılsız haberlere itibar edilmemeli. Hukuki sürecin sağlıklı şekilde devamı açısından şirketimizce bu konuda bir açıklama yapılmadan çıkan haberlere itibar edilmemesi kamuoyundan rica olunur" dedi.

Marmara Forum AVM'ye yönelik satış iddiaları yalanlandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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