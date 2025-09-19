Marmara Denizi'nde Müsilaj Tehdidi Balıkçıları Endişelendiriyor

DENİZLERDEKİ av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nin güneyinde müsilaj tehdidi ile karşılaştı. Tekirdağ Şarköy açıklarında ve Marmara Denizi'nin güneyinde müsilajın az miktarda görülmeye başladığını söyleyen Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, "Bu şekilde devam eder, daha eylül-ekim ayında Marmara Denizi'ni avcılığa kapatırsa bu yıl gerçekten çok kötü bir sezon bizi bekliyor demektir" dedi.

Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj nedeniyle bazı balıkçılar av sezonu erken kapattı. Denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından balıkçılar yeniden denize açıldı. Ancak eylül ayının ortalarına gelindiğinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında ve Marmara Denizi'nin güneyinde az miktarda müsilaj görülmeye başladı. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, bölgedeki balıkçıların av sezonun daha başında müsilaj nedeniyle ağlarını toplamakta zorlandığını söyledi. Karabiber, müsilajda yaşanacak olası bir artışın Marmara Denizi'nde balık avcılığını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

'BU YIL TARİHTE İLK DEFA TEKİRDAĞ BÖLGESİNDE MÜSİLAJ BAŞLANGICI OLDU'

Müsilajın bu sene ilk defa eylül ayında görülmeye başladığına dikkati çeken Karabiber, "Geçen yıllarda müsilaj hep oldu. Belli zamanlarda, aralıklarda oldu. Hep Yalova Körfezi, Çınarcık, İzmit Körfezi, İstanbul Adaları'nın oralarda görülürdü. Geçen yıl Erdek Körfezi'nde görülmüştü. Bu yıl tarihte ilk defa Tekirdağ bölgesinde müsilaj başlangıcı oldu. Daha 4 gün kadar önce bir balıkçı arkadaşımız, ciddi bir müsilaj olduğunu belirtip, fotoğraflayıp, videosunu çekip bize attı. Onun akabinde daha 4 gün geçmeden şu an Çanakkale Boğazı'nın girişinde dün bir arkadaşımız denizden ağlarını zor topladı. Müsilaj inanılmaz hızla yayıldı. Bu şekilde devam eder, daha eylül-ekim ayında Marmara Denizi'ni avcılığa kapatırsa bu yıl gerçekten çok kötü bir sezon bizi bekliyor demektir. Bu durum bütün balıkçı gemilerinin Karadeniz'e, Kuzey Ege'ye yığılması anlamına gelir. Bu da çok kötü sonuçlar doğurur" diye konuştu.

Müsilajın daha yüzeye yansımadığını dipte olduğuna belirten Karabiber, "Ağlarımıza bulaşıyor. Ama çok kısa zaman sonra müsilaj, yüzeyde de görülmeye başlanacak. Müsilajın var olduğu yıllarda Marmara Denizi'nde zaten avcılık olmuyor. Bu da dediğim gibi gemilerin Karadeniz'e ve Ege'ye yoğunlaşmasına neden oluyor. O bölgelerde çok av baskısı oluşunca balık bulunduğu bölgeleri terk ediyor. Sezon kendiliğinden bitiyor. Yani bu da sezonun erken kapanması demek oluyor" ifadelerini kullandı.

'BU YIL GERÇEKTEN BALIKÇI UMDUĞUNU BULAMADI'

1 Eylül itibariyle av sezonunun başladığını hatırlatan Naci Karabiber, "Denize açıldık hep beraber. Hani her yıl, 'Balıkçı bu yıl umduğunu bulamadı' gibi söylemler olur. Bu yıl gerçekten balıkçı umduğunu bulamadı. Denizlerimizde ince bir hamsi yavrusu tespit ettik. Marmara Denizi'nde çok yoğun bir hamsi yavrusu var. Bu sebepten bütün Marmara'daki balıkçılar avcılığı yapmadık. Balıkçı gemilerimiz çok hızlı şekilde Kuzey Ege'ye yöneldi. Şu an büyük çoğunluğu Foça, Çandarlı Bölgesi'nde, bir kısmı Enez bölgesinde, Yunan sınırında, bir kısmı Karadeniz'e açıldı. Bu yüzden bir noktada av baskısı oluştu. Yalnız sardalya avlıyoruz. Kuzey Ege açıklarında çok az bir miktarda hamsi oluyor. Sular sıcak, balıklar daha toplanmadı, çok dağınık duruyorlar. Karadeniz'deki tekneler, daha birkaç günden bu yana hamsi avcılığı yapmaya başladı. Sinop, Ereğli tarafından hamsi görülmeye başladı. Biz şu an Çanakkale Boğazı'ndayız. Bu bölgede sardalya avlıyoruz. Suların sıcak olması sebebiyle daha az av veriyor. Havalar soğuduktan sonra kestane karası fırtınası var. Ondan sonra daha avcılığın düzeleceğini, balıkların daha yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Şu an su sıcaklığı 24-26 derece arasında. Su sıcaklığı çok yüksek. Bu kadar sıcak sularda balık sürüleri daha dağınık durur. Toplu av vermezler" dedi.