Haberler

Marmara Denizi'nde karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'nde karaya oturan 225 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti'nin başarılı kurtarma operasyonuyla yeniden yüzdürüldü.

Marmara Denizi'nde, Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan 225 metre boyundaki dökme yük gemisi kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'dan Mısır'a seyreden "ALFAISALIAH" isimli 225 metre boyundaki dökme yük gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturduğu belirtildi.

Gemi için "KEGM-3 botu", "KURTARMA-9" ve "KURTARMA-21" römorkörleri ile kılavuz kaptan ve balık adam ekibinin bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan kontrollerin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda başlatılan kurtarma operasyonu neticesinde gemi başarıyla yüzdürüldü." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
title