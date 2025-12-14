Mardin'de 'Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi' için devir ve işbirliği protokolü imzalandı

Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Polat Vakfı arasında "Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi Devir ve İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Mardin Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Valilik Dara Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile Polat Vakfı Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Akın Süel katıldı.

İmzalanan protokolle, spor ve eğitim alanında gençlere yönelik projelerin hayata geçirilmesi, tesisin etkin ve verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor.