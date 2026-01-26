Haberler

Mardin'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

Güncelleme:
Mardin'de Ticaret İl Müdürlüğü, ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek için fırın, kasap, lokanta ve zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, fiyatları not alarak ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde fırın, kasap, lokanta ve zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla fiyatları not aldı. Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti. Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı ve Valiliğin talimatlarıyla rutin denetimlere devam ettiklerini söyledi. Tüketicilerin fahiş fiyatla karşılaşmaması için denetimlerini eksiksiz sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Aydın, "Ramazan öncesi denetimlerimizi sıkılaştırdık. Kayda değer bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Esnafımız da hazırlıklarını yaptıklarını ve ramazan ayı öncesi ve ayında herhangi bir artışın olmayacağını öngörüyor. Arz talep konusunda hiçbir sıkıntı yok" dedi.

