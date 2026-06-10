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Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheliye adli işlem

Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheliye adli işlem
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Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 bin 300 paket tütün ürünü, 2 bin 200 paket sigara, 100 kilogram nargile tütünü ve 342 elektronik eşya ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde gümrük kaçağı tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 bin 300 paket tütün ürünü, 2 bin 200 paket sigara, 100 kilogram nargile tütünü ve 342 elektronik eşya ele geçirildi, 7 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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