Mardin'de hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 19 ayrı suçtan hakkında 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü metruk bir binanın bahçesinde yakalandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 19 ayrı suçtan hakkında 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü metruk bir binanın bahçesinde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri Ş.Y'nin kimliğini kontrol etmek istedi. Kaçan Ş.Y'yi kovalayan ekipler, şüpheliyi saklandığı metruk bir binanın bahçesinde yakaladı. Ekiplerce yapılan kontrolde, Ş.Y'nin "mala zarar verme", "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "uyuşturucu madde kullanma" gibi 19 ayrı suçtan kesinleşmiş 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Şahin Seçen - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kızıltepe Hisarcık Mardin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mardin'de hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.