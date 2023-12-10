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Mardin 1969 Spor, Edirnespor'u 2-1 yenerek 3 puan aldı

10 Aralık 2023 16:45 Son Güncelleme: 16:47 Abone Ol

Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta konuk ettiği Edirnespor'u 2-1 mağlup etti. Serkan Kösen ve Ali Eren Karadağ'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Mardin 1969 Spor, haftayı 3 puanla tamamladı.