Mardin 1969 Spor 2025-2026 Sezonuna Bolu'da Başladı

Mardin 1969 Spor 2025-2026 Sezonuna Bolu'da Başladı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardin 1969 Spor, yeni sezonun ilk antrenmanını teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Bolu'da gerçekleştirdi. Antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardin 1969 Spor, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını Bolu'da yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Bolu'da gerçekleştirilen yeni sezonun ilk antrenmanı kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Oyuncular, ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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