Manyas'ta Çeltik Ekimi 98 Bin Dekara Çıktı

Manyas'ta Çeltik Ekimi 98 Bin Dekara Çıktı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik ekim alanı bu yıl 98 bin dekara ulaştı. Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, dronla ekim yönteminin yaygınlaştığını ve iri taneli baldo çeltik türünün tercih edildiğini açıkladı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 98 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapıldığı bildirildi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, yaptığı açıklamada, geçen yıl 80 bin dekar alanda yetiştirilen çeltiğin ekim alanının bu sene 18 bin dekar arttığını söyledi.

Özden, toplam 98 bin dekar alanda ekim yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl dronla ekim çoğaldı. El ile ekim yok gibi. Traktör ve dron tercih ediliyor. Dronla ekim kolay olduğu için komşu tarlalara da tohum kaçırmıyor, dron ile gece dahi ekim yapılıyor. İri taneli baldo türü çeltikler hastalıklara karşı daha mukavemetli olduğu için tercih ediliyor."

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
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